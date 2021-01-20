В Севастополе ожидают ледяной дождь

В ближайшие сутки в Севастополе ожидается ледяной дождь. Об этом севастопольских автомобилистов информирует ГБУ «Севавтодор».

Для оперативного реагирования на прогнозируемое ухудшение погоды организовано дежурство спецтехники во всех районах города, в том числе на а/д Ялта-Севастополь (в районе смотровой площадки над Ласпи), в Байдарской долине, на а/д Танковое-Оборонное, в Балаклаве, на спуске Котовского, на улицах Правды, Генерала Мельника, в селе Верхнесадовое, на Северной стороне, на а/д Саки-Орловка, в селе Штурмовое.

Район выполнения работ охватывает 270 км внутригородских дорог и 350 км загородних трасс.

Также сообщается о круглосуточном мониторинге дорожной обстановки и оперативном взаимодействии с экстренными службами ГИБДД и МЧС.

В случае обнаружения гололедицы на автодорогах горожан просят обращаться в диспетчесрскую службу по телефону +7978 998 59 83.

ГБУ «Севавтодор» призывает севастопольцев предпочесть общественный транспорт личному, тем более, на «летней резине». В случае необходимости таких поездок рекомендовано выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, ваидимости и конкретной ситуации.

Пешеходам рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только по пешеходным переходам, с использованием светоотражателей.