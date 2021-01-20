В Артбухте запретили стоянку еще в одном месте

На набережной Корнилова от улицы Маяковского (Сенявина) до улицы Айвазовского вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств в ночное время.

Ограничения будут действовать по левой стороне улицы с 22.00 до 7.00, сообщили в департаменте транспорта 20 января. Это должно повысить безопасность дорожного движения.

Запрет будет введен в действие через 20 дней.

На схеме, иллюстрирующей нововведение, видно, что с правой стороны на этом участке дороги остановка и стоянка запрещены без каких-либо исключений. Запрещающие знаки сопровождаются табличками о фотофиксации нарушений и работе эвакуатора.