Спасли лошадь, провалившуюся под лед
Топорами спасатели прорубили во льду дорожку и вызволили животное.
В адрес спасателей Крыма продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.
В 9.45 вторника, 19 января в службу спасения поступил сигнал, что в водоеме у села Ульяновка под Белогорском под лед провалились две лошади, нужна помощь.
К месту происшествия выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
К моменту прибытия одна из лошадей уже утонула. Глубина водоема в этом месте месте составляла более двух метров.
Вторую лошадь удалось спасти, прорубив во льду дорожку, сообщили в пресс-служба МЧС Республики Крым.