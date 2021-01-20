Спасли лошадь, провалившуюся под лед

В адрес спасателей Крыма продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

В 9.45 вторника, 19 января в службу спасения поступил сигнал, что в водоеме у села Ульяновка под Белогорском под лед провалились две лошади, нужна помощь.

К месту происшествия выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

К моменту прибытия одна из лошадей уже утонула. Глубина водоема в этом месте месте составляла более двух метров.

Вторую лошадь удалось спасти, прорубив во льду дорожку, сообщили в пресс-служба МЧС Республики Крым.