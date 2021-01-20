Прокуратура требует чистить дороги от снега

В восточном Крыму халатно отнеслись к содержанию дорог, как федеральных, так и местного значения.

Прокуратура Ленинского района Республики Крым проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог в зимнее время. Как показала проверка, проведенная 17 января, проезжая часть участка федеральной трассы «Таврида» имела снежный наст, колейность, проезжая часть была сужена, что затрудняло движение транспортных средств. При этом ООО «ЕТС Крым», которое обслуживает данный участок автодороги, механизированную снегоочистку, расчистку дороги от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин и распределение противогололедных материалов не проводило. Как результат — на данном участке федеральной трассы от Керчи до Феодосии в воскресенье, 17 января произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Аналогичные нарушения были выявлены в границах населенных пунктов Ленинского района республики.

По результатам проверки руководителю предприятия и главе администрации района внесены представления об устранении нарушений закона.