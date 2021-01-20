Проезд по улице Галины Петровой закроют до конца марта

Из-за ремонта, который начинают с 21 января, будет введено ограничение проезда по на участке от пересечения с улицей Пугачева до пересечения с ул.Коммунистической.

Запрет действует до 22 марта включительно.

Напомним, что ул.Галины Петровой ремонтировали долго и мучительно в 2016 году. Асфальт клали осенью под дождем, поэтому покрытие сразу размылось, образовав ямы.

В 2020 году улицу включили в план капитального ремонта городских улиц на 2021 год.

Во время капремонта на ул.Галины Петровой заменят асфальт, отремонтируют тротуары. На улице появится освещение, ливневая канализация и парковочные карманы в районе медицинского колледжа им.Жени Дерюгиной.