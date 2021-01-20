По мысу Хрустальный учтут все мнения

Заключение по результатам проведенных общественных обсуждений проекта планировки мыса Хрустальный под культурный кластер вынесено, но оно еще не окончательное, сообщила 20 января начальник управления развития городской среды департамента архитектуры и градостроительства Ирина Марочкина. Она прокомментировала опубликованное 18 января на сайте правительства Севастополя заключение о результатах общественных обсуждений, заявив, что пока опубликован протокол №1, но еще будет протокол №2.

— На сегодняшний день еще не подведены итоги, опубликован первый протокол, утверждены изменения в постановление правительства Севастополя №400-ПП от 11.06.2019 года, утвержденного Минкультом, — сказала И.Марочкина. Она пояснила, что во втором протоколе будут рассмотрены те предложения, которые не являются легитимными.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», из 265 поступивших предложений только 28 являются легитимными, то есть полученными от граждан, имеющих права собственности на объекты недвижимого имущества на данной территории либо постоянно проживающих там.

— Тем не менее с учетом значимости данной территории принято рассматривать все поданные заявления, в том числе нелигитимные, — пояснила И.Марочкина.

Протокол №2 также разместят на правительственном сайте.

Согласно предварительному анализу, из 265 высказанных мнений 70% — положительные, а 30% — крайне отрицательные или отрицательные. Более взрослое поколение выступает за традиционный для Севастополя архитектурный стиль, а молодежь — за развитие и предложенные архитектурные решения.

На вопрос, почему далеко не все горожане технически смогли зайти на сайт и оставить там свое мнение и предложение, И.Марочкина ответила, что причина — в неправильном использовании алгоритма действий, прописанного на сайте департамента. Как вариант, можно было обратиться в департамент в письменном виде или воспользовавшись электронной почтой.

Невзирая на многочисленные жалобы, поступившие от севастопольцев, И.Марочкина настаивает, что прописанная система слушаний удобна и понятна.

Она также сказала, что результаты, которые департамент собирается озвучить через неделю, на общий итог слушаний уже не повлияют, но могут быть использованы при подготовке проектной документации.

— На сегодня процедура идет к завершению. Мы опубликовываем протокол и выносим правительству на утверждение после согласования с Минкультом, — сообщила представитель департамента.

Почему в протоколе №1 целый ряд замечаний и предложений от участников обсуждений совпадает слово в слово, И.Марочкина объяснить не смогла. Она предположила, что люди, прочитав предыдущие замечания, просто их копировали, чтобы не писать самим.

Протокол общественных слушаний, по предположению И.Марочкиной, будет вынесен на заседание правительства примерно через три недели.