На озере Сасык-Сиваш спасли вмерзших в лед лебедей

Под Евпаторией спасателям пришлось освобождать из ледяного плена пару птиц.

В службу спасения от неравнодушных граждан поступило сообщение, что на озере Сасык-Сиваш в лед вмерзают лебеди, нужна помощь спасателей

Хоть в основные задачи спасателей не входит оказание помощи диким животным, они не остались равнодушными и поспешили на выручку всеобщим любимцам. Регулярно люди со всех уголков полуострова съезжаются на Сасык-Сиваш, чтобы покормить и сфотографировать лебедей.

К озеру выехала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». На месте выяснилось, что большинству птиц помощь не требуется, однако два лебедя действительно попали в ледяной плен.

На надувной лодке спасатели добрались к птицам, пробили лед и освободили.

Спасатели не раз оказывали помощь лебедям, живущим на водоемах Крыма.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112», напоминает пресс-служба МЧС Республики Крым.