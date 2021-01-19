Жить с газом пока хотят меньше половины жителей Фронтового

В селе начал работу штаб по подключению домов к системе газоснабжения, который должен отработать вопросы по всем 186 домовладениям.

В помещении дома культуры для этого работают представители департаментов городского хозяйства, внутренней политики, имущественных и земельных отношений, ГУПС «Севастопольгаз», Верхнесадовского муниципального округа.

«На сегодняшний день организована работа в части подключения к системе газоснабжения порядка 186 домовладений. Речь идет об организации проектирования, техприсоединения. Кроме того, не у всех есть документы на земельные участки и домовладения. Это нужно привести все в соответствие, чтобы получить разрешение на техприсоединение», — объяснил задачу директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, который на прошлой неделе избавился от приставка и.о.

Жители села подали 70 заявок на техприсоединение, которые запустили в работу. При этом Е.Горлов заявляет, что необходимо «отработать вопросы по всем 186 домовладениям, по каждой проблеме».

К частным домовладениям газ подвели бесплатно, а внутридворовую и внутридомовую разводку жители должны будут выполнить за свой счет.

Напомним, что большой вопрос у жителей села Фронтовое вызвала сумма присоединения к газовым сетям. Это почти 28 тысяч рублей по прайсу ГУП «Севастопольгаз».

«Жители вправе самостоятельно выбрать специализированную организацию для проведения необходимых работ, но для этого организация должна иметь соответствующую лицензию», — напомнил Е.Горлов.