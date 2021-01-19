За день выявили 100 заболевших covid-19

На утро 19 января в Севастополе выявили еще 100 заболевших covid-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

98 человек выписаны после выздоровления, пятеро в возрасте от 48 до 93 лет умерли.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 8516 человек, выздоровели 7698, умерли 329.

В Республике Крым в этот же день зафиксировано 192 заболевших, восемь человек умерли.

С начала пандемии в этом соседнем с Севастополем субъектом выявили 29954 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровевших за весь период — 23 878 человек, умерших — 662.