В образовательных учреждениях установлено более 6 тысяч рециркуляторов

Севастопольские школы и детские сады полностью оснащены рециркуляторами, сообщила 18 января на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

По ее словам, более шасти тысяч рециркуляторов установлены не только во всех основных помещениях и аудиториях, где находятся дети, но и во вспомогательных кабинетах.

— Если это детский сад, то рециркуляторы установлены там, где дети едят и где спят, то есть по два — в каждой группе, — собщила Е.Богомолова.

Она также пояснила, что рециркуляторы были закуплены еще до нового года. В результате торгов у департамента появились сэкономленные средства, на которые удалось приобрести бесконтактные термометры. Ими теперь обеспечены все школы и детские дошкольные учреждения.

Е.Богомолова также заверила, что медицинские маски и дезинфицирующие средства имеются в каждом учреждении департамента в достаточном объеме.