Таунхаусы узаконили по подложным документам
Возбуждены уголовные дела об использовании подложных документов при регистрации права собственности на таунхаусы на ул.Стрелецкая.
Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку законности возведения объектов капитального строительства и нашла нарушения.
Установлено, что с 2017 года три физических лица вели строительство 18 жилых домов блокированной застройки (таунхаусов) по ул.Стрелецкая в Стрелецкой балке. Но земельный участок под застройкой, расположенный в границах ТСН СНТ «Малыш», имеет иной вид разрешенного использования — для строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС).
В ходе выполнения работ застройщики обратились в Севреестр для получения права собственности на дома, подав декларации об объектах недвижимого имущества, в которые внесли заведомо ложные сведения, что строения являются индивидуальными жилыми домами, а также об их инженерно-техническом обеспечении и строительной готовности.
На основании предоставленных подложных документов объекты капитального строительства поставлены на кадастровый учет.
По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждены уголовные дела по статье «использование заведомо подложного документа».
Ход и результаты предварительного расследования находятся на контроле прокуратуры Севастополя, сообщили в ее пресс-службе.
Справка
Таунхаус (в переводе с английского «дом в городе») — это малоэтажный дом, разделенный на несколько квартир с общими боковыми стенами, и, соответственно, крышами. У каждой квартиры оборудован отдельный вход и собственный зеленый дворик, прилегающий к дому.
Участок для строительства таунхауса должен иметь статус земли населенного пункта, предназначенной для малоэтажного строительства (земли МЖС). Такой блокированный дом является многоквартирным.