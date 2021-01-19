Сдали в металлолом чужой автомобиль

Два ранее судимых жителя Севастополя «угнали» сгоревший автомобиль и выручили за него 16 тысяч.

Оперативники задержали двоих подозреваемых. За хищение чужого имущества злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Во время поездки в легковом автомобиле у 23-летнего жителя Севастополя возникла техническая неисправность, автомобиль загорелся. Сбив огонь, хозяин машины забрал из салона вещи и документы и ушел за помощью. Когда он вернулся, автомобиля на месте не оказалось. Молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили и задержали 40-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Они рассказали, что на одной из сельских улиц заметили сгоревший автомобиль. С помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили чужое транспортное средство и сдали его на металлолом. Вырученные 16 тысяч рублей поделили и потратили на собственные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».