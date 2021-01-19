Расследовано дело о пропаже студентки в шторм

Завершено расследование уголовного дела в отношении москвича, обвиняемого в нарушении правил вождения катера, что повлекло гибель его спутницы.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Об исчезновении 20-летней Лилии Бирулиной — студентки Севастопольского госуниверситета сообщили в социальных сетях ее челябинские родственники. Девушка на связь не выходила с 29 сентября.

С целью проверки всех обстоятельств ее исчезновения по указанию руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — «убийство». Имелись сведения, что девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере и пропала во время купания.

Группа опытных следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с сотрудниками МВД и МЧС осуществляла поисковые мероприятия и все необходимые следственные действия с привлечением экспертных возможностей Следственного комитета. Рассматривались различные версии безвестного исчезновения студентки.

В ходе следствия были получены сведения (они подтвердились в результате исследования на полиграфе), о нарушении капитаном катера правил безопасности, что привело к трагедии. Мужчина был задержан и дал признательные показания.

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что после обеда 29 сентября 2020 года владелец катера вместе со спутницей вышел из бухты Круглая (Омега) на прогулку, несмотря на штормовое предупреждение. В открытом море капитан разрешил пассажирке искупаться без каких-либо спасательных средств и на значительном удалении от берега. Более того, мужчина сам спустился в воду, оставив судно на ходу. Катер отнесло волной и ветром на значительное расстояние. Девушка, пытаясь в шторм добраться вплавь до берега, утонула на глазах у спутника.

До настоящего времени тело девушки не найдено, поисковые мероприятия продолжаются.

Уголовное дело, возбужденное по статье «убийство», было прекращено в связи с полученным комплексом данных о том, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера.

Расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть человека, завершено и направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.