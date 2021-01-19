Проект планировки мыса Хрустальный одобрен большинством участников слушаний

Правительство Севастополя 18 января опубликовало заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории Карантинной бухты (мыс Хрустальный), где планируется строительство культурно-исторического кластера с оперным театром и балетной академией.

Документ заканчивается рекомендацией направить на утверждение проект внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта)», утвержденную постановлением правительства Севастополя от 11.06.2019 № 400-ПП.

В документе также указано, что общее количество поступивших в ходе обсуждения предложений и замечаний — 265, однако юридически значимыми и подлежащими к включению в протокол признаны только 28.

Речь идет об участниках обсуждения, постоянно проживающих на данной территории.

Высказанные замечания и предложения разделены на четыре блока.

В первом высказано предложение учесть высотность объектов капитального строительства не выше 10 этажей, предусмотреть максимальное озеленение зеленых зон, установить освещение улиц, остановки общественного транспорта, вести патрулирование территории, подробно проработать пешеходную связь между набережной Корнилова — Артбухтой — обелиском «В честь города-героя» — памятником «Матрос и Солдат», соблюсти в проектировании зданий и парковых объектов единообразие, предусмотреть размещение велодорожек, ливневой канализации, а также пешеходного (обзорного) моста над проезжей частью между Артбухтой и памятником «Матросу и Солдату».

На это организатор — департамент архитектуры — рекомендовал учесть предложения по организации велодорожек, устройства ливневой канализации, проработке пешеходной связи, озеленению, освещению улиц.

В столбце «Рекомендация организатора» отмечено, что в настоящее время идет проектирование реконструкции улицы Капитанской, где предусмотрена ливневая канализация. В составе же концепции развития центральной части города предлагается к размещению канатная дорога.

Второй блок включил предложение исключить из проекта планировки жилые кварталы, залитые на схеме оранжевым цветом, так как они не относятся к проекту и не подлежат изменению. Дабы исключить двоякую трактовку проектных решений.

На это организатор также рекомендовал учесть мнение участников общественных обсуждений.

В третьем блоке собраны принципиальные возражения против застройки мыса Хрустальный объектами капитального строительства. Как противоречащие основному принципу застройки приморских городов — раскрытию морских панорам и созданию в прибрежной зоне общественных пространств.

Организатор на это отреагировал заявлением, что предметом обсуждения является внесение поправок в ранее утвержденное правительством Севастополя постановление №400-ПП от 11.06 2019 г.

— Культурно-образовательные объекты — визуально открытые и прозрачные здания, общедоступные для жителей и гостей, а их формы максимально учитывают существующий рельеф территории, — читаем в рекомендациях организатора.

В четвертом блоке, помимо 12 полных и безоговорочных «одобрямс» с формулировкой «поддерживаю проект в полном объеме», содержится предложение о строительстве второй очереди гостиничного комплекса, с обустройством парковой зоны, волейбольной площадки и теннисных кортов, а также пожелание не допустить создания ветровой тени на акватории Александровской бухты, сохранить природный ландшафт и срез обрыва мыса Хрустальный.

Разумеется, организатор категорически заявил о невозможности строительства гостиничного комплекса по причине ограничений в сфере охраны объектов культурного наследия на прилегающей территории.

В графе рекомендаций также содержится информация об изъятии земельного участка, в отношении которого существует договор аренды. Площадь данного земельного участка составляет 300 кв.м, и размещение объекта капитального строительства (мини-гостиницы) не представляется возможным без соблюдения требований по безопасной эксплуатации здания и обязательным техническим регламентам.

Документ итожит констатация, что предложения и замечания участников общественных обсуждений проанализированы, по каждому даны аргументированные выводы.

«Большинством участников общественных обсуждений внесение изменений в документацию по планировке территории поддержано», — сообщается севастопольцам.