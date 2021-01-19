Обслуживание газового оборудования делается каждый год

В России с 1 января 2021 года запрещено приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техобслуживание. Об этом говорится в новых правилах противопожарного режима.

«При эксплуатации газовых приборов запрещается <…> пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке», — гласят новые требования.

Отметим, что по новым противопожарным правилам новогоднюю ёлку нужно устанавливать не ближе одного метра не только от стен и потолка, но и от системы отопления и кондиционирования.

Техническое обслуживание газового оборудования ПАО «Севастопольгаз» проводится один раз в год согласно графику на официальном сайте.

Управляющая компания, обслуживающая дом, должна заблаговременно оповестить жильцов о намеченной проверке газовых приборов. Работник газовой службы производит техническое обслуживание и составляет акт, который подписывает владелец газового оборудования. На основании акта абоненту высылается счет за произведенные работы. К примеру, стоимость техобслуживания четырехкомфорочной газовой плиты в ПАО «Севастопольгаз» составляет 867 рублей с учетом НДС.