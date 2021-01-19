Крымские музеи передали в суд дополнительные материалы по скифскому золоту

«Документы передали. Все успели. Это документы, касающиеся позиции нашей стороны [что золото должно быть возвращено в Крым]», — сказала Т.Умрихина.

Шесть лет разбирательств

Скифское золото — коллекция из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права, должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы. Апелляционный суд Амстердама ожидает документы до 19 января.