Крещенские купания прошли без происшествий

В Севастополе традиционные крещенские купания обошлись без происшествий, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю. К празднику были оборудованы семь мест для омовений. Самыми массовыми стали мероприятия на территории Херсонеса Таврического.

Накануне праздника водолазы спецотряда очистили дно прибрежной акватории от травмоопасных предметов. Утром 19 января на берегу Карантинной бухты развернули пункты обогрева. В двух палатках — мужской и женской можно было переодеться и обсохнуть у теплой печки.

За безопасностью купающихся на берегу и на воде пристально следили спасатели МЧС — сотрудники аварийно-спасательной части, Центра Государственной инспекции по маломерным судам, водолазы ведомства. Акваторию патрулировал катер ГИМС. С воздуха происходящее контролировала беспилотная авиация.

Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний в Севастополе от РСЧС участвовало 53 человека и 14 единиц техники. От Главного управления МЧС России по Севастополю 20 человек, пять автомобилей, два плавсредства и беспилотный летательный аппарат.