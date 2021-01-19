Для пополнения водохранилищ нужен не снег, а ливни

Крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что зимой для полуострова нереально. Такое мнение выразил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

«Чтобы наши водохранилища ощутимо пополнились водой, должно выпасть не менее 100 мм осадков за короткий период времени — одну-две недели. Однако реально рассчитывать на такое количество осадков в зимний период нет оснований, поскольку по средним многолетним нормам в январе – феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма — это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объёма запасов воды не дают», — цитирует пресс-служба КФУ В.Рябова.

С начала января, по данным крымского гидрометцентра, на полуострове выпало 34 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. По словам ученого, выпавшие осадки образуют небольшой сток, однако существенного наполнения водохранилищ ожидать пока нет оснований.

Кроме того, как отмечает эксперт, согласно статистике 2021 год в целом будет засушливым.

«Засушливые и влажные периоды у нас повторяются: 3-4 года у нас засушливый период, затем 3-4 года — влажный. Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится», — добавил В.Рябов.

Климатолог отмечает, что это не исключает возможности ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считанные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность развития такой ситуации оценивается в 20-30%.

Как сообщили «Севастопольской газете» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальное количество осадков в этот снежный январь выпало на Ай-Петри — за 12 часов 22 мм. Высота снежного покрова на плато сейчас — от 10 до 30 см (в лощинах).