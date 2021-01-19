Дело фермера-рабовладельца передают в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы фермерского хозяйства, обвиняемого в похищении подростка, использовании его труда и требовании выкупа в два миллиона рублей.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении владельца одного из крестьянско-фермерских хозяйств Нижнегорского района. Он обвиняется в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия; грабеже; вымогательстве с применением насилия в особо крупном размере; использовании рабского труда в отношении несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что 22 мая 2020 года нетрезвый мужчина, проезжая мимо полей своего фермерского хозяйства близ села Емельяновка, заметил 15-летнего подростка с металлоискателем. Фермер, угрожая мальчику охотничьим ножом, заставил сесть в автомобиль, забрал у него мобильный телефон и отвез в дом его тети, у которой подросток гостил на каникулах.

Не выпуская ребенка из машины, мужчина потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей. По телефону он требовал от родителей мальчика выкуп в два миллиона рублей. После мужчина отвез ребенка на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать.

Рабовладельца задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и ОМОН «Беркут». По ходатайству следствия фигурант уголовного дела был заключен судом под стражу, где находится по настоящее время.

Белогорским межрайонным следственным отделом в ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательная база, в связи с чем в настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.