Аэропорт «Симферополь» в 2020 году обслужил 4,63 млн пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» в 2020 году принял и отправил более 32 тысячи рейсов и обслужил 4,63 млн человек.

По сравнению с 2019 годом пассажиропоток сократился на 500 тысяч человек, что связано с распространением covid-19, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Ее самолеты доставили в Крым и обратно более миллиона человек. Всего за прошедший год аэропорт «Симферополь» принял и отправил 32 062 регулярных пассажирских рейса.

Во второй половине лета аэропорт работал в условиях рекордного трафика. В августе впервые в истории месячный пассажиропоток превысил 1 млн пассажиров, суточный трафик достигал рекордных 44 тыс. человек, а количество принятых и отправленных рейсов доходило до 250 в день.

Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту совершали 16 авиакомпаний по 57 направлениям. Впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков.