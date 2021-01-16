Дорогу на Ай-Петри закрыли

Из-за выпавшего снега и объявленного штормового предупреждения проезд по автодороге Ялта — Учан-Су — плато Ай-Петри — Соколиное в обоих направлениях в выходные дни 16 и 17 января пепекрыт.

Министерство курортов и туризма Республики Крым в связи с ухудшающимися погодными условиями на полуострове рекомендует следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном автомобиле.

По прогнозу днем на Ай-Петри 16 января -6, относительная влажность 87 процентов. Высота снежного покрова 9 см. Ночью температура -12. На почве -17.

На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снег, похолодание.

Канатная дорога на Ай-Петри работает на подъем с 11.00 до 15.00. На спуск — с 11.00 до 16.00.