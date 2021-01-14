В Стрелецкой бухте почему-то режут корабли

С судоразделкой в акватории Стрелецкой бухты депутаты заксобрания Севастополя попросят разобраться Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

На первом в 2021 году заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам городского парламента было рассмотрено коллективное обращение жителей микрорайона Стрелецкая бухта. Они возмущены, что в прибрежной территории и акватории бухты ведутся работы по разделке кораблей на металл без перегонки этих судов в Инкерман.

— Для этих работ применяется ацетиленовая резка, выжигается топливо из цистерн и бочек. Это может оказывать негативное влияние не только на окружающую среду, но и на здоровье людей, — прокомментировал ситуацию председатель комитета Вячеслав Горелов.

Члены постоянного комитета озабоченность жителей поддержали и сочли необходимым провести проверку информации, изложенной в коллективном обращении, и, в случае выявления нарушений природоохранного законодательства, принять предусмотренные законом меры.

Поскольку акватория Черного моря находится в федеральном ведении, депутаты приняли решение обратиться в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и обратиться в межрайонную природоохранную прокуратуру.