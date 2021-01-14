В России начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции

Президент России Владимир Путин 13 января на совещании с членами правительства назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире и поручил начать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас происходит и по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал глава государства.

В ответ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство готово с понедельника, 18 января, приступить к более широкой вакцинации населения. Она добавила, что детали прививочной кампании будут обсуждаться с регионами на совещании оперативного штаба 14 января.

По ее словам, производителями вакцин предпринимаются решительные меры для того, чтобы еще нарастить объемы производства. До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины.

В ходе совещания В.Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире. Президент подчеркнул, что препарат легок в транспортировке, так как не требует особых условий хранения, например, очень низких температур, как зарубежные лекарства. Кроме того, по словам главы государства, вакцина доказала свою безопасность.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых», — сказал президент.

В начале декабря 2020 года В.Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию населения. Сначала прививку могли сделать граждане из групп риска — врачи, учителя и социальные работники. Затем кампанию расширили и на других людей. Точное число привившихся россиян пока не сообщалось.

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им.Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность составляет 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.