В Крыму за сутки выявили максимальное суточное число случаев коронавируса

Ранее максимальный показатель за сутки был зафиксирован 19 декабря — 357 случаев. В течение первых дней января показатель заболеваемости снижался, выявляли около 200 заразившихся за сутки.

С начала пандемии в Республике Крым выявили 28545 положительных на covid-19, выздоровели 23020, умерли 622.

Данные по антирекорду по коронавирусу хорошо дополняет пресс-служба Министерства курортов и туризма республики информацией, что в новогодние праздники с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов. Это на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019-2020 года. Через Крымский мост прибыло 64% туристов, 29% отдыхающих прибыли авиатранспортом, 6% — ж/д сообщением, 1% — через границу с Украиной. В праздники в регионе функционировало 220 отелей и санаториев, средняя загрузка которых составила 70%. При этом ряд объектов был загружен на 85% и более.

В целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнуло 6,303 млн туристов.