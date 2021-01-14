У нетрезвого пассажира оказалась при себе марихуана

Транспортные полицейские Крыма при посадке на поезд задержали жителя Москвы, который поспешил избавиться от пакетов с наркотическим веществом.

При посадке пассажиров на станции Владиславовка внимание полицейского-кинолога наряда сопровождения поезда «Симферополь-Москва» привлек мужчина в нетрезвом состоянии. Когда его остановили, он выбросил два полиэтиленовых свертка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Керченского линейного отдела МВД России. В ходе разбирательства 48-летний москвич пояснил, что наркотическое вещество — марихуану он нашел на улице одного из курортных городов Крыма, за несколько часов до отъезда.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что полученное на исследование изъятое вещество относится к наркотикам растительного происхождения — канабису. Общий вес дурмана превысил 290 грамм, что является крупным размером.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.228 «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, совершенные в крупном размере». В настоящее время москвич находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.