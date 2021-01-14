«Реал» лидирует в борьбе за Алабу

Защитник «Баварии» Давид Алаба, скорее всего, покинет команду, но не зимой. Как сообщает The Athletic, сейчас в борьбе за австрийца, чей контракт истекает летом 2021 года, лидирует «Реал», сообщает портал « ВсеПроСпорт ».

Так, клуб согласен удовлетворить требования Алабы по зарплате. Однако покупать игрока мадридцы не хотят из-за финансовых сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому «Реал» хочет подписать защитника на правах свободного агента летом.

Ранее портал сообщал, что «Реал» может подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Игрок по окончании сезона может стать свободным агентом. Сейчас мадридцы рассматривают 28-летнего австрийца как замену 34-летнему Серхио Рамосу, чей контракт также рассчитан до 30 июня 2021 года.

Однако переход Алабы в «Реал» осложняется запросами игрока по зарплате. Дело в том, что футболист намерен зарабатывать как форвард «Баварии» Роберт Левандовски — 12 млн евро в год.

По данным источников, в «Реале» считают такую зарплату завышенной. Также Алабой интересуются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые уже официально контактировали с Пини Захави, агентом защитника.