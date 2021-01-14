Окончание ремонта музея Крошицкого перенесли еще на год

Ремонтно-реставрационные работы по объекту «Севастопольский художественный музей им.Крошицкого» в очередной раз перенесли. Такую информацию в соцсети сообщили сотрудники департамента капитального строительства, отвечая на вопрос жительницы Севастополя Нины Павлюченко.

— Уже год город без художественного музея, а в кинотеатре «Москва» выставлена мизерная коллекция. Кроме того, ни свет, ни само помещение не дают возможности нормально видеть полотна, — волнуется Н.Павлюченко.

В ответ на это сотрудники департамента капитального строительства сообщают, что по данному объекту 9 декабря 2020 года заключен очередной государственный контракт.

«В настоящее время оформляется разрешение на проведение работ. Завершение работ по ремонту фасада здания — декабрь 2021 года», — ответили в капстрое.

Напомним, что ремонт музея ведется в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» с весны 2018 года. Изначально за выполнение работ взялась питерская фирма «Гуар», со сроком окончания ремонта на сумму 435 миллионов рублей — в декабре 2019 года. Потом этот срок перенесли на год и теперь — еще на год.