Музеи Крыма просят допустить реставраторов к задержанному в Амстердаме скифскому золоту

Крымские музеи просят допустить реставраторов к задержанной в Амстердаме коллекции скифского золота, но не получают ответа на свои письма, сообщила журналистам генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Наши предметы требуют глаза реставратора и рук реставратора. Это очень ценные предметы. И, конечно, мы хотели бы быть допущены к ним, чтобы их поддержать. Но, к сожалению, ответа на наши письма мы не получили. Здесь опасения в плане сохранности без реставраторов», — цитирует Т.Умрихину ТАСС.

Она отметила, что уверена в сохранении количества предметов в коллекции, находящейся под охраной амстердамских музейщиков.

Т.Умрихина также добавила, что 19 января суд вновь рассмотрит позиции двух сторон спора. «Наша позиция — это позиция международного права и оспаривать ее странно. Естественно, украинская сторона пытается убрать те пункты, по которым мы имеем преимущество, — это правовые имущественные вопросы и вопросы применения конвенции ЮНЕСКО к сохранению культурного наследия. Мы очень надеемся, что суд будет справедливым. Будем знать, какое решение будет принято, 19 января», — сказала Т.Умрихина.

Шесть лет разбирательств

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права, должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы. Апелляционный суд Амстердама ожидает документы до 19 января.