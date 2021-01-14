КОС «Южные» находятся на особом контроле государства

В перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ и из Фонда национального благосостояния, добавили еще три позиции.

Речь идет о проектировании и строительстве очистных сооружений в Севастополе, строительстве трассы в обход Симферополя (участок Донское – Перевальное) и реконструкции дороги Белогорск – Приветное, находящейся на юго-востоке Крыма. Распоряжение об этом 12 января подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств фонда, пояснили в кабинете министров.

Справка

Канализационно-очистные сооружения в Севастополе — КОС «Южные» построены более 50 лет в районе Камышовой бухты, причем строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года на КОС проводилась только механическая очистка, в связи с чем в акваторию Черного моря в сутки сбрасываются десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков.

Федеральной целевой программой на КОС «Южные» было предусмотрено 8,5 млрд рублей. Первый контракт на реконструкцию очистных в Камышовой бухте и строительство новых — в Балаклаве был заключен с НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году. Но весной 2018 года аванс по госконтракту в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. В настоящее время в Ленинском суде Севастополя слушается его дело.

Осенью 2020 года был заключен новый контракт на реконструкцию КОС «Южные». Новый срок окончания работ — 2023 год.