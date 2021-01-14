Корабль на воздушной подушке станет объектом парка «Патриот» в Севастополе

Из Феодосии в Севастополь передадут десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».

На судоремонтном заводе «Море» в Феодосии прошло рабочее совещание с участием директора ФГБУ «ВППКиО «Патриот» ЮВО» Минобороны России Анны Митиной, представителей Черноморского Флота, законодательной власти Севастополя и директора АО «Судоремонтный завод «Море» Олега Зачиняева, на котором обсуждались вопросы передачи малого десантного корабля на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» парку «Патриот» в Севастополе.

Корабль перебазируют с завода в Феодосии на кластер «Флотский».

Этот кластер парка «Патриот» будет организован в бухте Матюшенко на Северной стороне после вывоза имущества минно-торпедной службы ЧФ.

Справка

«Зубр» — самый большой и самый скоростной в мире десантный корабль на воздушной подушке, способный к молниеносным действиям во время проведения десантных операций. Он может перевозить боевую и транспортную колесную и гусеничную технику вместе с их экипажами или десантные группы, высаживать их на необорудованный берег, преодолевать препятствия высотой до 1,6 м, а также выходит с грузом на необорудованный берег с уклоном.