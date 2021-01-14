Кавани является самым полезным игроком в этом сезоне среди тех, кто выходит на замену в АПЛ

В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» — 2:2. Второй гол у манкунианцев забил хавбек Бруну Фернандешем после передачи форварда Эдинсона Кавани, сообщает портал « ВсеПроСпорт ».

Примечательно, что для Кавани это уже пятое результативное действие после выхода на замену в АПЛ. Это лучший результат в чемпионате. Ранее он также забил три мяча и отдал один голевой пас за шесть встреч.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сделал дубль в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Манкунианцы по итогу выиграли со счетом 3:2.

А уругваец, таким образом, забил уже 253 гола в топ-5 лиг Европы с момента своего дебюта в Серии А. Произошел он 11 марта 2007 года. За это время больше Кавани забили в топ-5 европейских чемпионатов только Лионель Месси (435 голов) и Криштиану Роналду (421).

Примечательно, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович за этот период забил те же 253 мяча.