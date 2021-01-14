Газа на Античном не было из-за отсутствия света

Департамент городского хозяйства сообщил, что в поздно ночью 12 января в связи отключением электроэнергии в многоэтажных жилых домах на проспекте Античный резко упал отбор газа потребителями из системы газораспределения. Поэтому сработала автоматика безопасности на газорегулирующем оборудовании и дома остались без газа.