Газа и Газпрома во Фронтовом нет

Газификация села Фронтовое тянется с начала века. В очередной раз завершить ее власти Севастополя обещали к концу 2020 года. Губернатор даже поручил минимизировать затраты жителей села, оставив к оплате только подключение разводящих сетей. Но, несмотря на бесконечные обещания и рапорты об успехах газ, в домах селян пока не появился.

Жители Верхнесадовского МО еще в конце ноября 2020 года написали коллективное обращение губернатору Михаилу Развожаеву с требованием выполнить поручение Президента РФ: завершить газификацию в установленный срок и подключить их дома к газу, обеспечив при этом формирование источников финансирования и мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, то есть бесплатно. В письме отмечалось, что, несмотря на поручение о минимизации затрат, «жителям предлагают оплатить стоимость подключения к газу в очень большой сумме».

Для стравки, по тарифам ГУП «Севастопольгаз» (это предприятие ведет газификацию Фронтового) для некоммерческих потребителей плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования составляет 27,77 тысяч рублей — для расстояния до 30 м, и 69,4 тысячи рублей — на расстояние свыше 30 м.

Ответ на коллективное обращение был получен из Департамента городского хозяйства спустя всего несколько дней. В послании горхоза содержится информация о заключенном в декабре 2019 года с подрядной организацией ООО «Миртек» контракте на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газификация с.Фронтовое. Газопровод низкого давления», и о том, что срок завершения работ — 20.02.2021 года. Правда, с пометкой, что работы находятся на завершающем этапе и после ввода в эксплуатацию объект будет передан на обслуживание газораспределительной организации ГУП «Севастопольгаз».

Далее до сведения жителей муниципального образования доводится, что обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств поручено Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии ПАО «Газпром». Но в этом-то и состоит главная загвоздка! Как указано в ответе горхоза, в связи с событиями, связанными с присоединением Крыма к территории Российской Федерации ПАО «Газпром» не осуществляет деятельности на территории Республики Крым и города Севастополь.

«Отсутствие оговариваемой деятельности связана с тем, что организация опасается санкций, которые могут быть направлены против нее. ПАО «Газпром» имеет активы за пределами РФ и начало работы в Республике Крым и г.Севастополе может повлечь за собой отказ от работы с организацией большинства инстранных партнеров. Последнее скажется не только на деятельности ПАО «Газпром», но и на общей экономической ситуации страны. В связи с чем принято решение ограничить присутствие ПАО «Газпром» в Республике КРЫМ и г.Севастополе до момента ослабления санкций и перемены ситуации на полуострове», — читаем в ответном письме.

О том, как сейчас обстоят дела с газом в селе Фронтовое, «Севастопольская газета» поинтересовалась у владелицы частного дома по улице Новая Валентины Ивановны.

По ее словам, газа в селе пока нет. До недавнего времени велись активные работы по газификации сельских четырехэтажек. По улицам с частными домовладениями газопровод проложили и сделали выводы к домам. На этом все и закончилось.

— Мои соседи уже сделали проектную документацию по разводке к своему дому, и на основании проекта им уже полностью выполнили все работы и установили газовое оборудование. Я заказала проект еще в октябре, и сегодня мне сообщили, что его привезут буквально завтра. Только после этого со мной свяжется мастер и озвучит сумму, в которую нам обойдется стоимость оборудования и всего остального. Но еще раз повторю — самого газа в селе нет! — сообщила женщина.