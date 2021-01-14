Более трех тысяч малышей получают бесплатные кефир и молоко

С сентября в Севастополе открыты «молочные кухни», которые обеспечивают бесплатными молокопродуктами более трех тысяч детей в возрасте от шести месяцев до трех лет.

«Молочные кухни» являются лишь фирменным названием пунктов выдачи продукции и сами продукцию не производят. В них лишь созданы необходимые условия хранения продуктов с момента их получения от торговой сети до момента выдачи.

Открыто четыре государственных пункта и 20 коммерческих отделений по бесплатной выдаче молочной продукции. Благодаря работе передвижных пунктов, молоко, творог и кефир доставляется и в восемь удаленных населенных пунктов.

Количество молочной продукции, которое предусмотрено на одного ребенка, полностью обеспечивает все требования по его прикорму. В зависимости от категории, по которой назначаются продукты, талончики выдаются либо на один либо на три месяца. Все вопросы по получению талонов на бесплатное питание решает участковый педиатр. Если по каким-либо причинам участкового педиатра нет, то необходимо обратиться к заведующему поликлиникой.

Администратор пунктов выдачи бесплатных молочных продуктов Татьяна Кравчук объясняет: «С каждым месяцем норма назначенной молочной продукции растет. Если ребенку в шесть месяцев мы выдаем 600 г творожка в месяц, то с восьми месяцев эта норма уже составляет 900 г. Увеличивается и количество молока и кефира. Вся продукция сертифицирована и поставляется в стерильной упаковке».

По ее словам, в настоящее время в Севастополе бесплатными молочными продуктами обеспечивают 3195 детей в возрасте от шести месяцев до трех лет.