Аллея жанровой городской скульптуры появилась на проспекте Октябрьской революции

В канун Нового года на пр.Октябрьской революции в рамках капитального ремонта установили восемь жанровых скульптурных композиций, которые сразу же стали объектами внимания и притяжения не только для жителей района, но и всего города.

Жанровая городская скульптура давно и широко используется архитекторами при планировке общественных пространств, а для Севастополя это новшество. Исторически так сложилось, что в городе много величественных памятников и памятных мест. В основном они посвящены мужеству и отваге его защитников.

Но в последнее время скульптурный облик Севастополя меняется, на улицах появляются необычные скульптуры. Не меняя архитектурный ландшафт кардинально, они придают городу удивительное своеобразие, обеспечивают культурно-эстетическую ценность новым или спальным районам. Уличные скульптуры человечны и абсолютно немонументальны. В них нет ни малейшей претензии на увековечение какого-либо исторического события или личности. Они скорее апеллируют к чувству юмора, а в ряде случаев демонстрируют иронию по поводу общих тем, взятых из повседневной жизни.

Чтобы воочию убедиться в привлекательности уличной скульптуры, журналисты «Севастопольской газеты» совершили променад по нечетной стороне пр.Октябрьской революции от остановки «Ул.Степаняна» до остановки «Парк Победы» и нашли восемь установленных объектов.

Первая скульптура «Юноша на свидании». Молодой человек с букетом роз ожидает запаздывающую подругу. Мужчина поглядывает на часы. Ситуация, в которой мы сами бывали не раз. Придет ли его пассия или свидание не состоится, решать зрителю.

«Велосипедистка» — девушка на каблучках в летнем платьице на дамском велосипеде. Легкий южный и романтичный образ.

«Мать и дитя» — милая сцена общения матери и младенца. Возможно, ребенок учится произносить первые слова или делать первые шаги. Динамичная трогательная композиция. Юные посетители парка, которые в присутствии журналистов долго изучали скульптуру, вдруг радостно объявляют: «Младенец — девочка».

Следующая скульптура «Стройные ножки». Интерпретировать образ несложно, здесь не нужно богатое воображение. Длинноволосая красотка разминается до или после пляжа. Возможно, любуется загаром, а может, все банальней, просто устала идти к морю в неудобной обуви. Сняла туфли и отдыхает.

«Юный футболист и собачка» — мальчик в бейсболке готов нанести удар по мячу. Его взгляд устремлен к воротам, нога занесена для удара. Рядом с ним его верный пес.

«Подружки» — воздушная композиция двух девочек, кружащихся в танце. Они обязательно будут счастливы.

«Художник» — одна из наиболее полюбившихся жителям проспекта скульптур. Колоритный художник в шляпе и шарфе перед мольбертом с палитрой и кистью. Приятно, что большинство скульптурных композиций состоит из нескольких фигур. Рядом с художником рыжий кот. Хотя, если вы его видите черным или камышовым, то так тому и быть. Скульптура пользуется большой популярностью, и даже в пасмурную погоду желающих сфотографироваться с харизматичным персонажем в раме незаконченного шедевра хоть отбавляй.

«Многодетная семья» — мама и старшая дочь стоят, слегка обнявшись. На переднем плане присевший на корточки отец в окружении младших сыновей. Чувствуется, что в семье царят любовь и уважение.

Жителям и гостям проспекта скульптуры явно нравятся. Они поощрительно одаривают взглядом фотографирующих объекты или делающих селфи на их фоне. Местные жители с удовольствием рассказывают, сколько скульптур установили и где их найти. Видно, люди гордятся, что в их районе теперь живут эти удивительные персонажи.

«На искусство смотреть всегда интересно. Оно отвлекает от обыденности и мотивирует самому стать скульптором своей жизни», — делится впечатлениями о скульптурах житель ул. Степаняна Петр Осмелкин.

«Такие скульптуры делают нас добрей, создают настроение и вселяют надежду на лучшее», — поддерживает его Анжела Острова. Она недавно переехала в Севастополь из центральной России.

А вот Андрей Дячкин, который живет здесь три десятка лет, считает, что подобное искусство особой эстетической нагрузки не несет и художественной ценности не представляет. «Севастопольцы всегда думали, что их город особенный, а его дух, история, архитектура — неповторимы. Теперь нас сделали такими, как все», — уверен А.Дячкин.

Несмотря на разные мнения, в том числе о художественной ценности скульптур (даже редакция разделилась на их непримиримых сторонников и противников), большинство горожан все-таки положительно оценивают архитектурные изменения общественного пространства на ПОР. При этом стоит заметить, что, как правило, объекты жанровой городской скульптуры используют для оживления городской среды и обычно устанавливают без постамента или подиума, тем самым приближая их к зрителю.

Возможности средоформирующих скульптур весьма широки: они могут подчеркивать городские координаты, служить ориентиром или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства между ними, корректировать их масштабные характеристики, закреплять визуальные связи. Поэтому возникает вопрос о непродуманном размещении скульптур на проспекте. Юноша ожидает возлюбленную «под елками». Велосипедистка ездит по клумбам. Молодая мать играет с младенцем на газоне, а юный футболист гонит мяч прямо на проезжую часть.

В следующий раз заказчикам и подрядчикам следует задуматься, как профессионально и пространственно целесообразно установить жанровые композиции.