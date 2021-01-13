Золото «Шпаги Сибири» завоевала фехтовальщица из Севастополя

Севастопольская шпажистка Ева Хисматова под руководством тренера Ивана Михайлова стала лучшей в личном зачете среди девушек на региональном турнире по фехтованию «Шпага Сибири».

Первый этап турнира «Шпага Сибири» среди юношей и девушек до 18 лет принимал 9 января Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова в Новосибирске. Шпажисты и шпажистки состязались как в личном, так и в командном зачетах.

Всего в турнире приняли участие 49 юношей и 52 девушки до 18 лет из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Севастополя.

Почти все медали, в том числе и в командных первенствах, забрали в основном представители Новосибирской области. Е.Хисматова составила достойную конкуренцию сильной школе фехтования сибирского региона.

Юная спортсменка имеет первый спортивный разряд, и тренируется в спортивной школе №5, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.