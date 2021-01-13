Задержаны несовершеннолетние зацеперы

Прокатившихся с ветерком из Джанкоя в Симферополь подростков нашли и наказали их родителей.

К сотрудникам патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции на станции Джанкой обратилась дежурная по станции с сообщением, что на последнем вагоне электропоезда, следовавшего из Симферополя, находятся двое неизвестных.

Транспортные полицейские установили, что несовершеннолетние зацеперы — жители села Вольное Джанкойского района. Ребята решили погулять в Симферополе и отправились туда на электропоезде, но не внутри вагона, а снаружи, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Родители 14-летнего и 16-летнего подростков привлечены к административной ответственности согласно ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, на 16-летнего парня составлен административный материал по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», а именно «проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах».