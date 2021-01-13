В СевГУ завершили 3D-печать макета руин древней Пальмиры

Специалисты Севастопольского государственного университета завершили печать трехмерной модели исторического центра Пальмиры — древнего города, находящегося на территории Сирии и поврежденного боевиками во время войны.

«В настоящее время завершена печать макета главной улицы древней Пальмиры. Сегодня она доставлена в Петербург, и мы ждем ответа наших партнеров — Института истории материальной культуры РАН, по заказу которого выполнялась печать», — рассказал ТАСС директор Политехнического института СевГУ Василий Головин.

Модель — объемный макет длиной около 5 м, состоящий из более чем 50 фрагментов, распечатанный на нескольких 3D-принтерах. На его изготовление ушло 40 кг специального пластика. Работу выполнили за три месяца.

Пока модель однотонная, в Петербурге ее раскрасят. Также в будущем может быть принято решение о второй очереди проекта — печати макета еще одного района Пальмиры.

Ранее сообщалось, что трехмерный макет печатается на основе точнейшей модели, которая сделана благодаря экспедициям в Сирию 2016 и 2019 годов. Специалисты Института истории материальной культуры РАН проводили съемки с помощью беспилотника, на котором были установлены две камеры — вертикального и бокового обзора — и приборы геопозиционирования, а параллельно фотографировали их с земли. Суммарная площадь съемки с воздуха составила 20 кв.км, сделано более 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения, они дополнены несколькими тысячами наземных фотографий важнейших объектов древнего города. Полученные ортофотопланы Пальмиры позволяют приближать снимки с детализацией до 3 см — такое разрешение гораздо выше, чем, например, у спутниковых снимков.

Расположенная в сирийской пустыне Пальмира — один из богатейших городов поздней античности. Его знаковые памятники сохранились до начала XXI века. Но в 2015-2017 годах колоннады, театр, храмы и многие знаковые объекты города были разрушены.