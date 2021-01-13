Пьяный пешеход повредил пять автомобилей

Росгвардейцы задержали дебошира, ломавшего зеркала на припаркованных автомобилях, и передали полиции.

Ночной дежурный центра оперативного управления вневедомственной охраны заметил на экране монитора камер наружного наблюдения противоправные действия: мужчина намеренно повредил несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы Ялтинской.

На место происшествия выехал экипаж Росгвардии. Увидев машину, дебошир попытался скрыться, но был задержан.

Установлено, что 40-летний приезжий находился в состоянии алкогольного опьянения. Он повредил пять автомобилей. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан в районный отдел полиции, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.