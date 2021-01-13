Отчетность для бизнеса в 2021 году сократили

Сведения о среднесписочной численности работников в налоговые органы отдельным документом больше не предоставляется.

С расчетного периода 2020 года информация о среднесписочной численности работников организации будет представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам.

Предоставление отчетности по форме «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» отменено приказом ФНС России от 15.10.2020.

Теперь показатель «среднесписочная численность» будет отражаться на титульном листе обновленного расчета по страховым взносам.