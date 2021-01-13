Индустриальный Крым Алексея Дудакова

Увлечение севастопольца Алексея Дудакова удивит многих. Он не собирает марки, не фанатеет от рыбалки, не выпиливает лобзиком. Его интересуют стройки, точнее сказать, их технические детали.

Он сам называет себя обозревателем технологических процессов, потому что снимает фото и видео, акцентируя внимание на интересных технических деталях. Отснятое выкладывает на собственном ютуб-канале «Индустриальный Крым».

В итоге получается авторская программа «Как это построено?» — не менее увлекательная, чем заокеанские аналоги.

Ковш экскаватора и фотоаппарат «Зоркий»

Его самого стройки притягивали и завораживали с детства. С дворовыми мальчишками вместо обычных игр А.Дудаков отправлялся к месту строительства коттеджного поселка, что возводился в Стрелецкой у пляжа «Песочный», где часами наблюдал за работой подъемного крана или экскаватора.

— Запросто перелезали через забор и устраивались где-то, где могли наблюдать, как роют котлованы, монтируют фундаменты или ставят стеновые блоки, — рассказывает молодой человек.

Разумеется, тогда, в начале 90-х, никакой фототехники для фиксации происходящего ни у кого из ребят и быть не могло. Это уже потом родители подарили Алексею пленочный малоформатный фотоаппарат «Зоркий», которым он начал строительную летопись.

Но пленка — не цифровик, особо не разгонишься. А так хотелось зафиксировать работу кранов, бульдозеров, копров. Тогда это была советская техника, раритетная по сегодняшним временам. Так или иначе, но 90% отснятого материала оказывалось откровенным браком…

Настоящим прорывом стало появление цифровой фототехники. Конечно, с качеством фототехники менялось и качество производимого контента. Это теперь он использует экшн-камеру GoPro со встроенной стабилизацией, современную видеокамеру, а с недавнего времени — легкий и компактный квадрокоптер.

А тогда... В отличие от большинства товарищей, взрослея, наш герой не потерял интереса к стройкам. Продолжал снимать, правда, плохо представлял, что с этим можно сделать. Разве что для себя фиксировать и удивляться происходящим изменениям городского пространства.

Такого дорогого для него, что даже на время учебы он решил не покидать Севастополь. Поступил в СевНТУ, где отучился, получив целых два диплома — по специальностям «кораблестроение» и «судовые силовые установки». Но все равно снимал стройки!

Среди тогдашних самых интересных съемок А.Дудаков вспоминает двухуровневую развязку на 7-м километре. Еще реконструкцию моста у ж/д вокзала: как бурили сваи, как в один момент упала 95-тонная буровая установка и на ее подъем ушло целых два дня. Среди других воспоминаний — строительство дороги от 5-го километра к улице Генерала Мельника, когда освободившуюся со строек «Евро-12» современную строительную технику вдруг в огромном количестве пригнали в Севастополь.

Новые большие стройки

После 2014-го на полуострове начался настоящий строительный бум. Один Крымский мост чего стоит! Удержаться от поездки на стройку века не было сил. Начал с того момента, когда на косе Тузла еще только принялись возводить стройгородок, потом снимал на Керченской стороне — как забивали пробные сваи, испытывали грунты, готовили технологические площадки и инфраструктуру. После посчастливилось приехать перед самой сдачей в эксплуатацию автомобильной части моста. Такого не забудешь!

Яркие впечатления — о трассе «Таврида», особенно о ее 6-м этапе.

Когда выложил несколько видео на своем ютуб-канале, поразился количеству лайков и комментариев.

Ну, и пошло-поехало... Дальше были детальные съемки моста на ул.Пожарова: демонтаж старых конструкций, монтаж новых искусственных сооружений.

— Там я постарался очень подробно показать процесс устройства свай. В результате количество просмотров на канале так выросло, что я вдруг понял главное: мой интерес разделяют многие, — делится А.Дудаков.

Суперпроходимость

Как известно, попасть на иную стройку очень непросто. Но только не для автора канала «Индустриальный Крым»! За время съемок А.Дудаков научился терпению, выдержке, умению ждать, а также налаживать контакты со строителями.

— Нахожу начальника стройки, рассказываю о себе, показываю уже отснятые материалы. Разумеется, бывают отказы, но чаще все-таки идут навстречу и разрешают снимать, — рассказывает А.Дудаков и в качестве примера приводит нынешнее строительство водозабора на Бельбеке, 8-й этап трассы «Таврида».

На съемку — каждый день

«Индустриальный Крым» как ютуб-канал начал активно развиваться с 2017 года. Сейчас новые материалы там появляются примерно через день, со средним количеством ежедневных просмотров — 10 тысяч. Это означает, что снимать приходится ежедневно, сочетая хобби с основной работой.

Из недавних самых интересных сюжетов — испытания грунта в месте строительства моста на 8-м этапе трассы «Таврида».

— Перед устройством свайного основания строители пробурили скважину под буронабивную сваю, установили трубу, нагрузили ее 30 тоннами, чтобы убедиться в пригодности этого места к строительству мостового перехода. К моей радости, этот сюжет набрал почти 30 тысяч просмотров, а в комментариях завязывались целые дискуссии — с непременным делением на тех, кто «за» и кто «против», — улыбается А.Дудаков.

Не коммерции ради

Все, что он делает, не носит откровенно коммерческого характера.

— Это просто хобби, — пожимает плечами А.Дудаков. И все же у него есть надежда, что в перспективе канал вырастет в числе подписчиков, рейтинге и, стало быть, прибыльности. Зачем? Чтобы приобретать новую технику, совершенствовать создаваемый контент, развиваться дальше. Например, освоить подводную съемку и снять, скажем, строительство глубоководного выпуска в Казачке. Круто ведь!