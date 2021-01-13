Директор районного ветцентра задержан при получении взятки

Более 150 тысяч рублей заплатили коммерсанты, торговавшие мясом без документов.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГБУ «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр», который подозревается в получении взятки должностным лицом в крупном размере.

Следственным отделом по городу Саки установлено, что директор районного ветеринарного центра получил взятку в сумме свыше 150 тысяч рублей за бездействие в пользу индивидуальных предпринимателей. Незаконное вознаграждение предназначалось за покровительство деятельности коммерсантов, которые продавали мясо и субпродукты с нарушением ветеринарных правил и оформления документов.

После получения указанной суммы директор районного ветцентра был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время следователи следственного отдела по городу Саки устанавливают обстоятельства преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.