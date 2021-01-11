Вопрос с газификацией «последней мили» пока не решается

Газификация силами ГУП «Севастопольгаз» так называемой последней мили в селе Фронтовое пока не решается, на что было указано на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 11 января.

Губернатор Михаил Развожаев потребовал подготовить соответсвующий доклад, с расчетами и программой

— Мы договаривались, чтобы разводка только внутри дворовых хозяйств выполнялась за счет людей и соответственно минимизировать до 10-15 тысяч рублей. К сожалению, поступает разная информация, что сетевики все равно требуют крупные суммы, никто «последнюю милю» там делать не собирается, — обратился он к директору горхоза Евгению Горлову.

О том, что долгожданный газ к концу года наконец-то придет в село Фронтовое, было анонсировано в правительстве города 19 октября 2020 года.

Тогда же обсудили, что жители будут оплачивать только стоимость подключения внутренних разводящих сетей.

На том же совещании Е.Горлов заявил, что в ГУП «Севастопольгаз» стоимость подключения составляет 27 тысяч рублей, включая проектирование и строительно-монтажные работы. Для сравнения, он привел аналогичную цифру в ПАО «Севастопольгаз», где стоимость подключения составляет 65 тысяч рублей.

В ответ на это Е.Горлову было поручено проработать вопрос подключения «и последней мили» за счет ГУП «Севастопольгаз».