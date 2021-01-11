Воды в ялтинских водохранилищах не прибавилось

Несмотря на прошедшие дожди и снегопады в начале января, обмеление водохранилищ, снабжающих Ялту, продолжилось, сообщила на совещании глава администрации города Янина Павленко.

«За эти праздничные дни, к огромному сожалению, несмотря на дожди и снег, притоки были очень маленькие — около 20 тысяч метров кубических. <…>Дополнительный объем за счет дополнительных источников составил 15 тысяч метров кубических», — приводит слова Я.Павленко ТАСС.

Она уточнила, что в Загорском водохранилище осталось более 2 млн кубических метров воды, в Счастливенском — около 2,4 млн кубических метров.