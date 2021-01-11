Повреждения водоводов после декабрьского землетрясения в Черном море устранили в Керчи

Коммунальщики Крыма менее чем за месяц устранили повреждения водоводов, вызванные землетрясением в акватории Черного моря, произошедшем 12 декабря, доложил на совещании по водоснабжению полуострова гендиректор «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает ТАСС .

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Черном море в 30 км от города Анапа. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что жертв и разрушений не было.

О последствиях землетрясения в Крыму ранее не сообщалось.

«Было достаточно большое количество повреждений (вышли из строя чугунные водоводы). Вчера на конец дня полностью убраны в городе Керчи последствия землетрясения в Анапе», — сказал В.Баженов.

Руководитель предприятия не уточнил, привело ли землетрясение к ограничению водоснабжения населения Крыма.

«Сейчас в Керчи и водоснабжение, и отопление будет обеспечено», — добавил он.