Ожидаемая вакцина пока в город не поступила

Анонсированное на 6 января поступление противокоронавирусной вакцины пока не состоялось. Об этом 11 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его информации, теперь поставка ожидается 13-14 января. Таким образом, работников сферы образования в течение текущей недели привить не получится.

На сообщение главы горздрава об имеющихся остатках вакцины из более ранней поставки руководитель города призвал направить этот резерв на вакцинацию медработников, работающих в «красной зоне», амбулаторном звене, в поликлиниках. При этом поручено установить эпидстатус каждого медработника: переболел, не переболел, привит, если нет, почему не привит.

Что касается учителей, то в связи с непоступлением вакцины руководителю департамента здравоохранения дано указание в оставшуюся каникулярную неделю провести очередной круг тестирования.

В ходе совещания было доложено, что на сегодня привито 267 учителей.