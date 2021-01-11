Отдавшая жизнь за наши жизни

Такая надпись высечена на памятнике медицинской сестре Пелагее Анатольевне Мазуровой. Она работала на переднем крае борьбы с ковидом — в «красной зоне» больницы №9. В августе 2020 года ее не стало.

Медики принимают удар первыми.

Памятник П.Мазуровой был сооружен по инициативе и на средства общественной некоммерческой организации «Соотечественники Севастополя».

Ее руководитель Андрей Соболев выражает огромную благодарность народному художнику Балаклавы Владимиру Егоровичу Суханову за работу над барельефом, компании ООО «Альфа» и в первую очередь главному энтузиасту благотворительного проекта Аркадию Рафиковичу Саркисяну. Его усилиями сделано уже немало добрых дел в Севастополе в этот сложный период борьбы со смертельной болезнью.