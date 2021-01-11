Опреснение воды в Крыму потребует изменений законодательства

Законодательство не позволяет использовать опресненную морскую воду для водоснабжения населения, поэтому юристы в Крыму займутся разработкой соответствующих поправок. Об этом сообщила на совещании 11 января глава администрации города Ялты Янина Павленко.

«Наши юристы, занимаясь сейчас документами подготовки к установке завода по опреснению, выявили тот факт, что сегодня, к сожалению, в Российской Федерации не разработаны нормативные документы, которые позволяли бы на законодательном уровне использовать опресненную воду. Параллельно полагаю, что сейчас надо заняться именно подготовкой нормативной документации», — цитирует Я.Павленко ТАСС.

Глава администрации рассказала, что сейчас в Ялте продолжают подбирать площадку для установки опреснителя.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики подачи воды переходит Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.