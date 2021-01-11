Очередей в ЕИРЦ быть не должно

Оплату за коммунальные услуги у населения следует принимать дистанционно, а не собирая очередь у здания ЕИРЦ, как это случилось утром 11 января.

Очередь попалась на глаза губернатору Севастополя.

— Проезжал утром по Большой Морской, народ, несмотря на ковид, традиционно выстроился, чтобы заплатить за коммунальные услуги, — поставил перед фактом руководителя департамента голродского хозяйства губернатор Михаил Развожаев. По убеждению главы города, в век цифровых технологий, да еще при наличии в городе департамента цифрового развития, нет необходимости каждый месяц посещать ЕИРЦ.

Вместо этого, департамент городского хозяйства, в подчинении которого находится ЕИРЦ, должен так организовать работу, чтобы избегать скопления людей.

— Центр города, а очередь, как в Мавзолей стоит, — возмутился губернатор, поручив продумать проблему вместе с соцслужбой и начать работать с людьми, пенсионного возраста, объясняя и показывая им, как производить оплату дистанционно.

Добавим, что в ЕИРЦ люди обращаются не столько, чтобы оплатить коммуналные услуги, а чтобы провести перерасчет за неправильно начисленные данные.