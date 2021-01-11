Контроль за ношением масок усилят

Соблюдение масочного режима, особенно в общественном транспорте приказано контролировать более тщательно. Такое поручение дано 11 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директору департамента транспорта и развитяи дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено.

Речь идет в первую очередь о государственном транспорте — автобусах, троллейбусах, катерах, в которых должен строго соблюдаться запрет на проезд без масок.

Аналогичное указание дано вотношении торговых сетей, где ситуация несколько лучше, поскольку несоблюдение масочного режима чревато ощутимыми санкциями.

В последних все же приказано провести контрольные мероприятия.